‘Kabinet wil 400 miljoen euro in kwetsbare wijken stoppen’

Het kabinet is bereid om 400 miljoen euro in kwetsbare woonwijken te investeren. Daarmee kunnen de wijken leefbaarder en duurzamer worden gemaakt. Bronnen bevestigen berichtgeving daarover van RTL Nieuws. Met het extra geld hoopt het kabinet oppositiepartijen GroenLinks en PvdA mee te krijgen om de woonbegroting van minister Kajsa Ollongren te steunen.

De minister van Binnenlandse Zaken was de afgelopen tijd enkele keren met haar collega Wopke Hoekstra (Financiƫn) bij de twee partijen langs geweest om te praten over hun wensen. Het kabinet heeft steun van de oppositie nodig om plannen door de beide Kamers te loodsen. Onder de oppositie is nogal wat weerstand tegen het woonbeleid van Ollongren.

PvdA en GroenLinks hebben hun zinnen gezet op een “substantiĆ«le” bijdrage voor kwetsbare wijken. Ook willen ze een beperking van de huurstijging in de vrije sector, van de inflatie plus 1 procent. Verder moet wat hun betreft ook de inkomensgrens voor de sociale huursector niet omlaag, zodat meer mensen zoals alleenstaanden in de sociale sector terecht blijven kunnen. Ook de verhuurdersheffing, een bedrag dat woningcorporaties aan de overheid betalen, moet van tafel, vinden ze.

Er is haast geboden om een deal te bereiken. Maandag praat de Tweede Kamer over het woonbeleid.