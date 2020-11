Meer bezoekers Efteling op laatste dag voor tijdelijke sluiting

De aangekondigde sluiting van attractieparken lijkt er woensdag voor te zorgen dat meer mensen dan normaal de Efteling bezoeken. “Mensen willen nog even genieten van een dagje Efteling, voordat we weer dichtgaan”, zegt een woordvoerder van het attractiepark in Kaatsheuvel.

Dinsdagavond werd bekendgemaakt dat in het kader van strengere coronamaatregelen alle musea, dierentuinen en attractieparken de komende twee weken dicht moeten. De nieuwe maatregelen gaan woensdag om 22.00 uur in en gelden tot en met 18 november.

Het park in Kaatsheuvel noemt de tweede sluiting opnieuw een enorme tegenvaller voor de Efteling en alle leden van belangenvereniging Club van Elf. “We hebben met elkaar zo hard gewerkt om de gast op een veilige manier een dagje uit te bieden en de continu├»teit van de Efteling te bewaken”, aldus het pretpark in een verklaring. Toch heeft de Efteling begrip voor het besluit. “En vanzelfsprekend nemen we onze verantwoordelijkheid. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle en daar dragen we als Efteling op deze manier ons steentje aan bij.”

Woensdag kunnen mensen dus nog even voor de laatste keer het park bezoeken, voordat de Efteling tijdelijk de deuren sluit. “We zien dat het drukker is. Het is ook mooi weer, dat doet ook wel veel”, aldus de woordvoerder. Vooral abonnementhouders lijken de Efteling nog even snel aan te doen: “Die wonen vaak dichterbij, dus voor hen is het makkelijker om te zeggen: ik ga nog even.”