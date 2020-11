OMT voorstander tijdelijk sluiten scholen als extra maatregel

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet om een flink deel van het onderwijs tijdelijk weer stil te leggen als onderdeel van de extra maatregelen die dinsdag werden afgekondigd. Het advies is niet door het kabinet overgenomen.

Het zou dan gaan om sluiting van de bovenbouw van de middelbare scholen, het mbo en het hoger onderwijs. Het team deskundigen dat het kabinet adviseert in de aanpak van het coronavirus maakt zich zorgen over de overdracht van het virus onder adolescenten en jongeren.

“In deze groepen komen besmettingen voor die vooral gerelateerd lijken aan activiteiten direct rond de leerinstellingen. Om dit te stoppen zouden deze instellingen voor de tijd van de aanscherping moeten overgaan op online onderwijsvormen”, schrijft het OMT in zijn advies.

Het kabinet vindt de scholen heel belangrijk en wil ze zo lang mogelijk openhouden. Alleen in een paar regio’s waar de besmettingscijfers het hoogst zijn (onder meer Rotterdam en Twente) overweegt het kabinet het voortgezet onderwijs te stoppen als daar de cijfers niet snel verbeteren. Daarbij overweegt het kabinet ook een avondklok in te stellen.

Het OMT vraagt het kabinet in zijn advies de effecten van een avondklok te onderzoeken. Dat is ook al eerder door het OMT geopperd. “Een avondklok kan iets toevoegen aan het urgentiegevoel van mensen”, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel woensdag in de Tweede Kamer.