Politie: er was geen dreiging op Utrecht CS

Uit onderzoek van de politie blijkt dat er dinsdagavond op het centraal station van Utrecht geen sprake van dreiging is geweest. De twee gearresteerde mannen zijn weer vrij. Zij bleken niets te hebben gedaan en krijgen nazorg van de politie.

Uit onderzoek van de recherche, de inzet van specialisten en uit de verhalen van getuigen blijkt dat er eigenlijk niets aan de hand is geweest, zo meldt de politie woensdag. Dinsdagavond werd rond 19.00 uur groot alarm geslagen nadat iemand in een trein “iets zorgelijks” zou hebben geroepen. Het station werd onmiddellijk ontruimd en afgezet. Al het treinverkeer werd stilgelegd. Hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een speciale, zwaarbewapende eenheid van de politie kwam ter plaatse.

Ruim een uur later werd het station weer vrijgegeven. De politie had toen twee personen gearresteerd. Al snel liet zij weten geen wapens of explosieven te hebben gevonden.