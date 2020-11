Rutte vindt opbouw reservebank zorpersoneel sympathiek idee

Het kabinet is bereid te kijken naar een soort “nationale zorgreserve” van mensen die snel kunnen inspringen in de zorg als het nodig is, zoals ook Defensie reservisten heeft. Premier Mark Rutte noemde de suggestie van PVV-leider Geert Wilders in het coronadebat “een sympathiek idee”. Ook het CDA liet al weten dat het graag “reservisten” in de zorg wil.

Wilders laakt plannen om de opschaling van de zorg, zoals bij de intensive care, straks weer terug te draaien. Ook staan er volgens hem zeker 28 posten voor spoedeisende hulp op de rol voor sluiting. Het kabinet doet hiermee precies het tegenovergestelde van wat je zou verwachten na de flinke tekorten aan bedden en zorgpersoneel zoals is gebleken tijdens de coronacrisis, aldus Wilders.

Wat hem betreft komt er een voorraad mensen die gekwalificeerd zijn voor de zorg en die regelmatig worden her- of bijgeschoold, zodat ze makkelijk kunnen bijspringen als het nodig is, zoals ook bij rampen of aanslagen. Hij doelde op de oud-militairen die regelmatig trainen en Defensie kan oproepen.

Volgens Rutte is de zorg wel degelijk toegerust op aanslagen of rampen maar zou een “flexibele schil” voor een langdurige pandemie een oplossing kunnen zijn.