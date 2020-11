Strafzaak rond doodschieten Bas van Wijk in voorjaar

De strafzaak van de 20-jarige man die heeft bekend dat hij de 24-jarige Bas van Wijk in Amsterdam heeft doodgeschoten, wordt medio april inhoudelijk door de rechtbank in Amsterdam behandeld. Dat werd woensdag duidelijk tijdens een inleidende zitting over het dodelijke schietincident op 8 augustus in het drukbezochte recreatiepark de Oeverlanden bij de Nieuwe Meer. De verdachte Samir El Y. uit Hoofddorp was woensdag niet in de rechtbank aanwezig.

Justitie verdenkt El Y. van moord dan wel doodslag, afpersing en wapenhandel. Volgens het OM wilde Van Wijk voorkomen dat een horloge van een van zijn vrienden werd gestolen. Dit horloge bleek een imitatie-Rolex.

Op de tenlastelegging staat dat El Y. afgelopen zomer negen wapens zou hebben verhandeld. Daarnaast wordt hij verdacht van bedreiging. Voordat hij Van Wijk doodschoot, zou hij zijn wapen op vrienden van Van Wijk hebben gericht. Zo dreigde hij een van hen door de knie te schieten. Om zijn woorden kracht bij te zetten, schoot hij volgens het OM een kogel naar het water en richting een ballon.

El Y. wordt eind dit jaar opgenomen in een jongerenkliniek voor onderzoek naar zijn psyche. Dat gebeurt niet in het Pieter Baan Centrum, omdat daarvoor lange wachttijden gelden en de rechtbank de zaak snel inhoudelijk wil behandelen. Het is de bedoeling dat El Y. acht weken wordt geobserveerd.

Tijdens het onderzoek zijn veertig getuigen gehoord over de schietpartij. De advocaat van El. Y. wil dat een aantal van hen opnieuw wordt gehoord bij de rechter-commissaris, waaronder de vrienden van Van Wijk die zelf werden bedreigd. De rechtbank gaf toestemming voor deze verhoren.

De volgende inleidende zitting is op 15 januari.