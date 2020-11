Van Dissel: Nederland is kwetsbaar in de regio’s

Nederland is kwetsbaar in de regio’s, aldus Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer. Er zijn grote verschillen in de regio’s wat betreft het aantal besmettingen. In het noorden neemt het al langer af, terwijl het in onder meer Rotterdam en delen van Brabant nog heel hoog is.

Regio’s met veel besmettingen zijn kwetsbaar omdat als daar “gevoel van versoepeling” ontstaat het volgens Van Dissel snel kan leiden tot veel nieuwe besmettingen als het reproductiegetal daar weer boven de 1 komt. Het reproductiegetal is het aantal mensen dat een persoon kan besmetten.

Hoewel de groei van het aantal besmettingen sinds een week aan het afnemen is, gaat het in een aantal regio’s niet goed. Van Dissel wees daarbij op Rotterdam waar het aantal positieve coronatesten nog steeds boven de 20 procent ligt. Ook in het zuiden van Brabant zijn die cijfers hoog.

Het kabinet overweegt extra maatregelen in regio’s waar de komende week de besmettingscijfers niet omlaag gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het instellen van een avondklok, het deels aan banden leggen van de detailhandel en het sluiten van het voortgezet onderwijs.