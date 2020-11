Vanaf zaterdag nog maar één Thalystrein naar Parijs

Vanaf zaterdag kan de Nederlandse reiziger voorlopig nog maar één keer per dag met de Thalys heen en weer naar Parijs. Door de aanhoudende coronacrisis ziet het bedrijf zich genoodzaakt het aantal dagelijkse ritten te halveren.

“Thalys doorstaat momenteel de zwaarste crisis in haar geschiedenis en verwacht een omzetdaling van 70 procent in 2020. Het aanhoudende coronavirus en nieuwe verstrekkende maatregelen van de verschillende overheden in de landen waarin Thalys actief is, dwingen ons de dienstregeling verder aan te passen”, zegt een woordvoerder. De maatregel geldt tot en met 12 december.

Sinds juni reden er dagelijks twee hogesnelheidstreinen van Amsterdam naar Parijs en terug. Daarvoor lag het aanbod sinds begin april helemaal stil, doordat het aantal reizigers door corona scherp was gedaald.