Alle prostitutieramen moeten twee weken dicht

Alle prostitutieramen in Nederland moeten vanwege de nieuwste coronamaatregelen in elk geval de komende twee weken gesloten blijven. De ramen met de rode lampen vallen onder het begrip seksinrichting, net als seksclubs, privéhuizen en erotische massagesalons. Dat staat in een toelichting van de rijksoverheid op de nieuwe noodverordening die sinds woensdagavond in alle veiligheidsregio’s geldt.

De prostitutieramen waren in het voorjaar ook al enige tijd gesloten wegens de maatregelen tegen het coronavirus. Nadat dinsdag nieuwe, strenge maatregelen waren aangekondigd, ontstond enige verwarring over welke seksbedrijven ditmaal onder het tijdelijke verbod zouden vallen, zegt Robin Middel, woordvoerder van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie Covid-19. Net als in mei van dit jaar is nu vastgesteld dat “alle inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen of waar voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotisch-pornografische aard worden aangeboden” in elk geval tot 18 november dicht blijven.

Aangezien het om een landelijke maatregel gaat, hoeven de gemeenten of veiligheidsregio’s waar nog raamprostitutie voorkomt er zelf geen besluit over te nemen. Dat geldt onder meer voor Groningen, Arnhem en Nijmegen. Utrecht heeft geen prostitutieramen meer. De tippelzone in Nijmegen is nog wel open, zegt een woordvoerster, omdat daarover in de nieuwste noodverordening niet wordt gesproken. Volgens Middel is het thuis aanbieden van seks ook toegestaan, zolang de sekswerker maar niet meer dan twee personen tegelijk ontvangt.