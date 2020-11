Dit zijn de leukste sint en kerst cadeau tips

De coronacrisis zorgt waarschijnlijk voor een blijvende verandering in ons winkelgedrag. Grote retailers bereiden zich al voor op de omslag en houden er rekening mee dat er ook na de crisis minder mensen in de winkelstraten zijn. Nu Sinterklaas en Kerst naderen, zal er in de maanden november en december extra topdrukte zijn online, en bij de bezorgers. Ook al mogen we alleen in kleine kring de feestdagen doorbrengen, het online kopen van sinterklaas cadeautjes en kerstcadeaus zal er niet minder om zijn.

Originele cadeautjes en gadgets

Ook al lijken de feestdagen misschien nog ver weg, achter de schermen wordt er al hard gewerkt door webwinkels om sinterklaas en kerst voor te bereiden. Voor consumenten is het belangrijk om nu al hun inkopen te plannen. Op zoek naar een cadeau voor een vriendin of originele cadeautjes of gadgets voor familieleden of andere dierbaren voor Sinterklaas of Kerst? Dit is het moment om alvast het internet af te struinen en op zoek te gaan naar de leukste cadeautjes.

De populairste gadgets

Gadgets zijn ook dit jaar weer razend populair, want wat dacht je van een Smart bluetooth keyfinder, voor al die mensen die altijd hun sleutels kwijt zijn of een can chrusher, om je blikjes bier fijn te persen waardoor je vuilniszak minder snel vol zit. Maar er zijn ook andere originele cadeaus te vinden, zoals een vergulde roos, om aan je nieuwe liefde te geven, of een bureau boksbal, voor alle thuiswerkers onder ons die af en toe even wat stoom willen afblazen.

Cadeautjes voor thuiswerkers

Over thuiswerken gesproken: nu we zoveel tijd thuis doorbrengen, is het extra leuk om elkaar dit jaar iets voor binnenshuis te geven. Een verstelbare laptoptafel van bamboe bijvoorbeeld, voor al die mensen die ook weleens op een andere plek in huis willen werken. Kunnen jouw dierbaren wel een massage gebruiken? Geef ze dan een shiatsu nekmassagekussen cadeau. Hiermee kan jouw partner of zwager spier- en zenuwpijn waar en wanneer hij maar wil verlichten. Heeft je schoonmoeder of vriendin altijd last van koude voeten? Geef haar dan een paar magnetron sloffen cadeau voor kerst, die zijn gemaakt van superzacht en microgolf-veilig fleece.

Boeken tips

Lezen kunnen we altijd en overal doen, ook als we in semi lockdown zitten. Wil je liever iemand een boek cadeau doen, dan is het boek van Charles Mackasy, De jongen, de mol, de vos en het paard, een tip. De bestseller van dit moment, en een boek dat iedereen, jong en oud, een steuntje geeft in deze voor velen donkere tijden. Het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman past ook zeker bij deze tijd. Youp van ’t Hek heeft een nieuw boek, in Corontaine, of de nieuwe roman van Suzanne Vermeer, Midwinter. Geef je liever een spannen doek? Dan is Bloedkoraal van Linda van Rijn zeker geschikt voor onder de kerstboom.