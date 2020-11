GroenLinks wil evenmin als enige linkse partij in coalitie

Na de PvdA zegt ook GroenLinks niet als enige linkse partij zitting te willen nemen in een regeringscoalitie na de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. “Wij willen alleen in een kabinet met andere linkse partijen, in ieder geval de PvdA”, aldus partijleider Jesse Klaver tegen de NOS.

Klaver wil graag “samen meedoen”, zegt hij. “En als dat niet lukt doe je samen niet mee.” Samen zouden de partijen “een sterk links en progressief motorblok” kunnen vormen. Hij zegt zich te kunnen voorstellen dat ook de SP of zelfs D66 zich daarbij zou willen aansluiten.

PvdA-voorman Lodewijk Asscher zei afgelopen weekeinde al dat hij niet nog eens als enige linkse partij wil meeregeren. In het vorige kabinet werkte zijn partij samen de VVD, en leed zij vervolgens bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 een historische nederlaag.