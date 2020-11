Rechter besluit over slacht paarden Oostvaardersplassen

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) besluit donderdagmiddag of konikpaarden uit de Oostvaardersplassen een paspoort kunnen krijgen. Paarden hebben een paspoort nodig om vervoerd te mogen worden. Als gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer geen paspoorten voor de konikpaarden kan aanvragen, kunnen de dieren niet naar de slacht worden gebracht.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is tegen de slacht van de paarden. Om dat tegen te houden stapte de organisatie naar de rechter. Volgens Animal Rights is Staatsbosbeheer geen eigenaar van wilde grote grazers in het natuurgebied. Alleen een eigenaar kan een paspoort aanvragen. Staatsbosbeheer vindt dat de dienst wel eigenaar is van de 120 dieren die nu in een vangwei staan, omdat deze paarden zorg en voer krijgen en daarmee de verantwoordelijkheid zijn van de gebiedsbeheerder.

Staatsbosbeheer heeft tijdens de rechtszitting toegezegd dat er geen paarden meer vervoerd zullen worden uit de Oostvaardersplassen, als de rechter oordeelt dat er geen paspoort voor de dieren kan worden aangevraagd. Dat betekent echter niet dat de konikpaarden dan in leven blijven, want er lopen teveel herten, runderen en paarden rond in het natuurgebied. Het overschot aan paarden zal dan net als de edelherten worden afgeschoten.