Geen Nederlandse coronapatiënten meer in ziekenhuizen Duitsland

In Duitsland worden geen coronapatiënten uit Nederland meer behandeld. De beide mensen die twee weken geleden met een speciale helikopter waren overgebracht van Almere naar Münster, zijn afgelopen etmaal teruggeplaatst, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Sinds dat coronavervoer waren geen anderen naar Duitsland vervoerd.

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan Nederland grenst, waren tachtig bedden op intensive cares beschikbaar voor Nederlandse patiënten. Dat moest de Nederlandse ziekenhuizen lucht geven om het toen toenemende aantal coronapatiënten te behandelen.

Tijdens de eerste golf in het voorjaar nam Duitsland ook tientallen patiënten van Nederland over. Op 10 april werden 58 Nederlanders behandeld op een intensive care in Duitsland. De laatste Nederlander keerde begin juni terug.