Landelijke aftrap voor XL-teststraten op vliegveld Rotterdam

Het ministerie van VWS, ministerie van Defensie, ondernemersorganisatie VNO-NCW en de koepelorganisatie van de GGD’en houden vrijdagochtend een gezamenlijke aftrap voor de zogenoemde XL-teststraten die de komende weken worden geopend. Dat gebeurt op Rotterdam The Hague Airport (RTHA), waar woensdag is begonnen met de bouw van één van die grote coronatestlocaties.

Tijdens de aftrap geeft coronaminister Hugo de Jonge een korte uitleg over de publiek-private samenwerking en opzet van de XL-teststraten, en ook minister van Defensie Ank Bijleveld is aanwezig.

In totaal mikt het ministerie van Volksgezondheid op zeven XL-locaties, waar zowel reguliere als verschillende sneltesten worden aangeboden. De testlocaties komen waarschijnlijk ook in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Groningen en de regio Arnhem-Nijmegen. In het begin worden de teststraten bemenst door in totaal zo’n duizend militairen.