Rutte vindt aanbod buitenlandse vakantiereizen ‘onwenselijk’

Minister-president Mark Rutte vindt het “echt onwenselijk” dat reisorganisaties vakantiereizen naar het buitenland blijven aanbieden. Het kabinet adviseert Nederlanders in ieder geval tot medio januari in eigen land te blijven om te voorkomen dat mensen het coronavirus mee terugnemen van vakantie.

“Uiteindelijk is het advies aan Nederland om niet naar het buitenland op reis te gaan”, benadrukt Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. “Ook niet naar gele gebieden.” Ook daar lopen mensen volgens de premier het risico dat zij bijvoorbeeld in een nachtclub toch het virus oplopen en vervolgens in Nederland verder verspreiden. “Dat is afgelopen zomer ook gebeurd.”

“Ik begrijp het allemaal en ik gun het iedereen”, zegt Rutte. “Maar het kan even niet.” Tot eind januari is het advies om alleen in eigen land vakantie te vieren. “Maar alsjeblieft, ga niet eindeloos heen en weer rijden, maar ga naar de vakantiebestemming en plan je uitjes goed.”