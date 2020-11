Het station van Goes (Zeeland) is weer vrijgegeven. Eerder werd er alarm geslagen vanwege een verdachte tas op het station. Speciale diensten van de politie hebben de tas onderzocht en niets verdachts gevonden. Of de tas is vergeten en van wie de tas is, is niet bekend.

Het treinverkeer rijdt weer volgens de normale dienstregeling. Tijdens het onderzoek werden vervangende bussen ingezet.