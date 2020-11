Weer minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is weer gedaald, voor de derde dag op rij. Dat laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weten. Ziekenhuizen behandelen vrijdag 2445 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 67 minder dan op donderdag, 127 minder dan op woensdag en 208 minder dan op dinsdag.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1842 coronapatiënten, 63 minder dan op donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 607 naar 603.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde ook hard. In de afgelopen 24 uur zijn 180 mensen op een verpleegafdeling opgenomen, het laagste aantal sinds begin oktober. Verder kwamen 33 mensen op een ic te liggen, en dat is het laagste aantal in een etmaal in twee weken tijd.