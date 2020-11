Brand verwoest theatergebouw in Utrecht

Op het Utrechtse Berlijnplein, een culturele plek in Leidsche Rijn, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een theatergebouw afgebrand. Het gaat volgens een woordvoerster van de brandweer om een pand van het Nieuw Utrechts Toneel (NUT).

De brandweer was met meerdere voertuigen ter plaatse en heeft weten te voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar een naastgelegen bouwkeet. Rond 04.15 uur was de brand nagenoeg onder controle.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Volgens de woordvoerster was niemand in het gebouw aanwezig.