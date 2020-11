In de spotlight: business coach Mona Halhoul

Voor de liefde is Mona Halhoul elf jaar geleden naar Nederland verhuisd. Ze was 24, had economie gestudeerd in Marokko, sprak geen enkel woord Nederlands en wist dat ze op een dag een business woman zou worden met een eigen bedrijf. Inmiddels coacht ze vrouwen van over de hele wereld, heeft ze een coachingpraktijk Mona get inspired en volgen ruim 10.000 Arabisch sprekende vrouwen haar op Facebook.

Als je vaak te horen krijgt dat je geen kans maakt, ga je er vanzelf in geloven. En laat je je dromen gaan. Ik heb dat echter niet gedaan, aldus Mona. “Op mijn achttiende volgde ik een

economische studie aan de universiteit in Marokko en leerde ik mijn Nederlandse man kennen. Het lag voor de hand om met mijn studie te stoppen en te gaan trouwen. Toch koos

ik ervoor om eerst mijn studie af te maken. Dit betekende vijf jaar lang een geheime

relatie, omdat in Marokko onwettige relaties erg gevoelig liggen.”

“Ik raakte compleet in een isolement”

Ze dacht: dat gaat wel lukken om iets voor mezelf te starten, ik ben een ambitieuze vrouw met dromen. Maar dat het zó moeilijk zou worden, had ze niet verwacht. “Nederland is een heel ander land, met een andere cultuur, en de taal, dat was de eerste drempel. Ik had geen baan, geen eigen geld, geen vrijheid. Ik had twee kleine kinderen en dat kan een vrouw belemmeren om verder te gaan en haar dromen achterna te gaan. Mijn omgeving zei: ga maar gewoon een simpele opleiding doen, business is voor mannen, en daarbij ben je een allochtone vrouw. Ik raakte compleet in een isolement en zat tegen een depressie aan.”

Ze ging op zoek naar een Nederlandse coach die Arabisch sprak, maar die kon ze tot haar verbazing niet vinden. Toen dacht ze: ik ga het gewoon zelf doen. Ik word die coach die andere vrouwen gaat helpen. “Ik ben klein gestart. Ik sprak inmiddels al goed Nederlands en besloot om naar buurthuizen te gaan om allochtone vrouwen te coachen. Ik wilde niet afhankelijk zijn van mijn man of de regering, maar iets voor mezelf doen.” Het liep goed, maar toen Mona geld ging vragen, hadden de vrouwen geen interesse meer. Ze stapte over naar online coaching en dat was de start van een glansrijke business, nu zes jaar geleden.

Honderdduizenden allochtone vrouwen

Op een dag plaatste ze een video en binnen één uur was deze meer dan 10.000 keer bekeken. Het was haar eerste video in het Arabisch, waarin ze haar verhaal deelde. Ze ging van negentig volgers in één keer naar vijfduizend. “Vrouwen vonden mij inspirerend, omdat ze zich in mijn verhaal herkenden. Ik heb toen meteen een programma gelanceerd. Voor mijn eerste webinar had ik meteen twintig aanmeldingen.” Haar bedrijf groeide en inmiddels geeft ze online empowerment programma’s en trainingen en biedt ze één op één coaching aan. Ze helpt en inspireert honderdduizenden allochtone vrouwen van over de hele wereld om zelfstandig te worden, in hun kracht te staan en hun dromen na te jagen. Ze heeft klanten in meer dan 25 landen en werkt met een topteam, waarvan drie Marokkaanse vrouwen die vanuit Marokko voor haar werken.

Tijdens deze coronatijd ziet ze veel veranderingen. Veel vrouwen ervaren stress, hebben huwelijksproblemen en er is meer huiselijk geweld. “Hier rust een taboe op, maar tijdens de coaching sessies zeggen ze het wel. Ik weet meteen of een vrouw met geweld te maken heeft of niet. Ook in Nederland komt dit veel voor, zowel geweld tegen vrouwen als kinderen. Nu tijdens de tweede golf vragen veel vrouwen mij over corona. Ze laten zich niet testen, omdat ze zich schamen. Er zijn ook vrouwen die zeggen dat het niet bestaat. Ik ben dat gaan onderzoeken, want ik wil weten waarom ze zo reageren. Zijn de maatregelen welllicht niet duidelijk? Niet alleen binnen Nederland, maar ook buiten Nederland hoor en zie je dat het aantal corona besmettingen onevenredig hoog is bij allochtonen. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door taalachterstand, sociale-economische situatie, maar ook omdat het hebben van corona een enorm taboe is. En dit laatste wordt enorm onderschat.”

“Ik ben voor veel vrouwen een influencer”

Mona geeft tips en deelt haar eigen verhaal over hoe ze zich laat testen. “Ik ben voor veel vrouwen een influencer. Toen ik deelde over mijn ervaring met het doen van een coronatest, kreeg ik heel veel vragen van over de hele wereld. Allochtone vrouwen zijn zich niet bewust van de situatie en begrijpen bijvoorbeeld niet dat mijn man niet naar zijn werk gaat, als ik verkouden ben. Ik wil deze vrouwen laten zien dat ze de corona maatregelen serieus moeten nemen en probeer dit onderwerp met mijn video’s uit de taboesfeer te halen. Het is een enorm taboe om toe te geven als je positief bent getest op corona.”

Haar man vindt het geweldig wat ze doet. “Hij heeft mij gezien voordat ik met mijn eigen bedrijf aan de slag ging: depressief en chagrijnig. Hij ziet hoe gelukkig en dankbaar ik nu ben en hoe ik andere vrouwen inspireer. Ik laat ze zien dat ze niet zoveel moeite hoeven te doen om iets te bereiken, en dat het leven simpel kan zijn. Mijn filosofie is: houd het makkelijk. Je kan prima geld verdienen en ook nog moeder zijn. Ik deel mijn verhalen op Insta en die gaan niet alleen maar over werk. Ik laat ook zien dat ik moeder ben en dat ik kook en de kinderen naar school breng.”

Ze wil nog heel veel doen, maar haar grootste passie is allochtone vrouwen inspireren. “Ik wil dat vrouwen in zichzelf geloven en manager worden van hun eigen leven. Het maakt niet uit waar en hoe. Vrouwen laten zich te makkelijk door iets of iemand afleiden. Ik heb geen diploma, mijn man, de regels. Het is niet moeilijk om geld te verdienen. Tuurlijk, je moet ervoor werken, maar het is simpeler dan veel vrouwen denken. Mijn generatie vrouwen is belangrijk voor de volgende generaties. Als wij niet goed en happy in ons vel zitten, heeft dat invloed op onze kinderen. Als we willen dat er iets verandert, werkt het niet als wij in oude patronen blijven hangen.”