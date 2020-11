Greenpeace adviseert Biden: de beuk erin!

Greenpeace Nederland noemt de verkiezing van Democraat Joe Biden tot president van de VS “verschrikkelijk goed nieuws”.

“We hebben in Amerika mensen opgeroepen om te gaan stemmen tegen de haat en het venijn van een president die fossiele belangen heeft en klimaatverandering ontkent. Biden erkent klimaatverandering als groot probleem. Het is heel goed dat hij met die ambitie begint, maar hij moet er wel echt werk van maken. De beuk erin!”, zegt een woordvoerder van de milieuorganisatie.

Biden liet een paar dagen geleden weten dat de VS weer gaan meedoen aan het klimaatverdrag van Parijs als hij tot president wordt verkozen. Onder de klimaatsceptische president Trump trok Amerika zich terug uit het akkoord. Die stap werd juist afgelopen woensdag officieel.

Greenpeace vindt dat Amerika toe moet naar een ‘Green New Deal’, zoals die in Europa is geformuleerd door eurocommissaris Frans Timmermans. Het is een programma met maatregelen om Europa te vergroenen. “Zoiets zou ook een mooie boost voor de Amerikaanse economie zijn. Laten ze een voorbeeld nemen aan Europa.”