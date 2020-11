Zwarte neushoorn geboren in Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is zondagavond een zwarte neushoorn geboren. Het is het tweede kleintje van moeder Naima. Ze kreeg haar eerst jong in 2017. Volgens Blijdorp is de kleine neushoorn geboren op de verjaardag van vader Vungu. Het geslacht is nog niet bekend.

Het is de derde keer dat er in een dierentuin in Nederland een zwart neushoorntje is geboren.

De bevalling van Naima was live te volgen via webcams. Zondag in het begin van de avond liet de dierentuin weten dat de bevalling was begonnen, zodat mensen mee konden kijken. Naima is ongeveer 480 dagen in verwachting geweest.