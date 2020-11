Bibliotheken weer open voor afhalen en retourneren boeken

Bibliotheken die voldoende ruimte en personeel hebben, gaan weer open om mensen boeken te laten afhalen en terugbrengen. Dat is het gevolg van de discussie daarover vrijdag in de Tweede Kamer, aldus de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). De bibliotheken waren vanwege de strengere coronamaatregelen sinds donderdag helemaal gesloten.

Het is volgens de VOB niet de bedoeling dat bibliotheekabonnees zelf tussen de boeken gaan rondneuzen. Ze moeten thuis een of meer boeken reserveren en mogen die dan afhalen in een geopende vestiging. Bibliotheken mogen ook boeken aan huis bezorgen. Leestafels, computerruimtes en koffiehoekjes blijven in elk geval tot 18 november gesloten.

De versoepeling van de regels geldt voor bibliotheekvestigingen waar een veilige looproute met voldoende afstand ingericht kan worden. Ook moet het personeel coronaproof kunnen werken. De VOB adviseert alle 150 hoofdbibliotheken om contact op te nemen met de eigen veiligheidsregio. Er zijn in Nederland ruim 900 bibliotheekfilialen.