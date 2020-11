ChristenUnie wil belastingstelsel volledig op de schop nemen

Als het aan de ChristenUnie ligt gaat het belastingstelsel volledig op de schop. Toeslagen verdwijnen, de belasting voor burgers gaat omlaag en het minimumloon omhoog. Bedrijven gaan juist meer betalen.

“Ons belastingstelsel is stuk. Het is veel te ingewikkeld geworden, het is niet rechtvaardig en het is veel te individualistisch”, aldus partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.

Toeslagen, kortingen en aftrekposten (ook de hypotheekrenteaftrek) verdwijnen als het aan de ChristenUnie ligt. In plaats daarvan krijgt elk huishouden een basiskorting. Daarmee wil de partij ook een einde maken aan de fiscale kloof tussen een- en tweeverdieners. Verdere compensatie komt er door het minimumloon met 10 procent te verhogen (ook voor bijstand en AOW) en belastingen te verlagen.

De kleinste regeringspartij haalt geld op door onder meer het belasten van winst en vermogen waar dat nu nog niet gebeurt. Er moet bijvoorbeeld een digitale dienstenbelasting komen en een financiƫle transactiebelasting. Hoge inkomens gaan ook meer belasting betalen. Het toptarief gaat omhoog. De omstreden BIK-regeling (een investeringsvoordeel voor bedrijven) verdwijnt.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) betekenen de plannen een lastenverlichting voor gezinnen van 11,4 miljard euro en een lastenverzwaring voor bedrijven van 8,1 miljard euro. Door het beleid zal de structurele werkgelegenheid volgens het CPB met 2,3 procent dalen.