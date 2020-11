‘Eerst duidelijkheid over werkzaamheid en risico’s vaccin’

Er is nog een hele weg te gaan voordat het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer op de Nederlandse markt komt. Eerst moet duidelijk zijn of het vaccin werkzaam is en of het opweegt tegen de risico’s, laat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) weten.

“Pas dan kunnen we positief oordelen over een coronavaccin. Burgers moeten kunnen vertrouwen op veilige en werkzame coronavaccins”, aldus het CBG.

Pfizer maakte eerder op de dag bekend dat zijn nieuwe vaccin volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting. Het bedrijf wil spoedig een aanvraag indienen bij de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA om het middel op de markt te brengen. Voordat dit kan moet nog wel een laatste testfase van het onderzoek zijn afgerond.

“Het CBG wacht op de officiële gegevens die ingediend worden bij het Europees Medicijnagentschap EMA, waar wij namens Nederland inzitten. Zodra we alle gegevens hebben, dus ook de gegevens van de laatste fase van onderzoek, zullen we deze met alle Europese collega’s zo snel als mogelijk beoordelen. Dit doen we met extra inzet en capaciteit”, aldus het College.