GGD zet landelijk 10 mobiele coronatestbussen in

De GGD zet landelijk tien mobiele coronatestbussen in. Het zijn omgebouwde stads- en bestelbussen die naar gebieden kunnen gaan waar plotseling meer vraag is naar testen, bijvoorbeeld omdat er daar een uitbraak van corona is.

“Met de nieuwe mobiele testunits kan er overal in Nederland binnen een paar uur een tijdelijke testlocatie draaien”, aldus de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Afhankelijk van de vraag op de locatie, worden de bussen uitgerust met aanvullend materieel. Het gaat om vijf omgebouwde stadsbussen en vijf omgebouwde bestelbussen.

Eerder werd in bepaalde regio’s al gewerkt met mobiele testlocaties.

GGD GHOR zegt ook een landelijke flexibele schil van medewerkers op te zetten die kan bijspringen als een bepaalde GGD ondersteuning nodig van personeel. “Dit kan bij plotselinge stijging van de testvraag of bij uitval van eigen personeel. Deze flexibele schil omvat medewerkers met alle functies die nodig zijn om een testlocatie operationeel te houden, van bemonsteraars tot beveiligers en verkeersregelaars.”

De GGD’en kunnen via een speciaal telefoonnummer een beroep doen op de mobiele testunits en de landelijke schil van personeel.