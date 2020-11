‘Huidig aantal wisselingen medicijn risico voor gezondheid’

Veel apothekers vinden dat de mate waarin patiënten nu overstappen op een ander medicijn met dezelfde werkzame stoffen een risico vormt voor de gezondheid. Het kan leiden tot verkeerde inname en gezondheidsklachten. Dat blijkt uit een vragenlijst van het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) onder 1132 apothekers.

Jaarlijks wordt er miljoenen keren gewisseld, vaak omdat een ander medicijn goedkoper is. Volgens de apothekers is dit beleid van zorgverzekeraars een belangrijke oorzaak van de wissel. “Mensen snappen vaak niet dat ze moeten wisselen”, aldus Aris Prins, voorzitter van de apothekersorganisatie KNMP tegen het tv-programma, “en het uitleggen kost ons enorm veel tijd.” De meeste bevraagde apothekers (83 procent) geven aan een of meerdere keren per dag discussies te hebben met patiënten over de wisseling vanwege het beleid van zorgverzekeraars. Bijna alle ondervraagden (97 procent) vinden het beleid van zorgverzekeraars doorgeslagen.

“We merken dagelijks aan de balie dat mensen verward reageren wanneer we uitleggen dat ze een ander merkmedicijn krijgen dan voorheen. Als we op huisbezoek gaan, zien we dat alle medicijnen soms door elkaar liggen. We zien ook vaak dat wanneer er medicijnen worden teruggebracht, er verschillende doosjes niet, of te veel gebruikt zijn. En we merken dat mensen onregelmatig terugkomen voor een herhaalrecept, er zit geen lijn in.”

92 procent van de ondervraagde apothekers geeft aan dat de huidige frequentie van wisselen een risico is voor de gezondheid van patiënten, en dat er te vaak gewisseld wordt, zo blijkt uit de vragenlijst. Het gaat om wisselingen tussen medicijnen met dezelfde werkzame stoffen waarvan de hulpstoffen kunnen verschillen. Soms kunnen er bijwerkingen optreden. Ook kan de vorm of kleur anders zijn, waardoor mensen in de war kunnen raken en hun medicijn verkeerd of helemaal niet meer innemen.