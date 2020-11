Ouderen fietsen vaker en zijn dan ook vaker slachtoffer

Fietsers die om het leven komen bij een ongeluk zijn steeds vaker ouderen. Inmiddels zijn zeven van de tien fietsdoden 60-plus, meldt het kenniscentrum CROW-Fietsberaad op basis van nieuwe cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

De toename in het aandeel fietsdoden is vooral te zien bij 80-plussers. In 2019 viel 27 procent van de fietsdoden in die leeftijdscategorie, in 2000 was dit nog 12 procent. Het aandeel fietsdoden jonger dan 60 jaar nam in dezelfde periode fors af: van ongeveer de helft in 2000 tot minder dan een derde (28 procent) in 2019.

De toename onder de ouderen komt volgens het CROW-Fietsberaad doordat er meer ouderen zijn die ook steeds meer fietsen.