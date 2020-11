Politie en boa’s tevreden met vuurwerkverbod

Politievakbond ACP en Vakbond BOA ACP zijn tevreden dat het kabinet voor deze jaarwisseling met een verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk komen. Haagse bronnen bevestigen maandagmiddag dat het kabinet inderdaad deze plannen, waarop door de 25 veiligheidsregio’s al werd aangedrongen, komende jaarwisseling doorvoert. “We zijn hier positief over en blij dat het zo snel duidelijk is”, zegt Gerrit van de Kamp van de politievakbond.

De politievakbond ACP heeft ook voor het vuurwerkverbod gepleit en is blij dat er nu één lijn wordt getrokken. In eerste instantie was het plan vuurpijlen, knalvuurwerk en vuurwerk in de zwaardere categorie F3 te verbieden. “Handhaving is heel moeilijk als je andere regels voor verschillende categorieën hebt. Nu is het heel duidelijk: het is gewoon niet toegestaan”, zegt Van de Kamp.

De reden voor het verbod is dat de hulpdiensten vanwege de coronacrisis al overbelast zijn, en zij de schade en gewonden die met elke jaarwisseling gepaard gaan als gevolg van vuurwerk er slecht bij kunnen hebben. “Vuurwerk zorgt niet alleen voor schade en legt een enorme druk op de hulpdiensten, het brengt dit jaar ook veel onzekerheid en spanningen met zich mee”, zei burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, vorige week.

Hoewel boa’s niet betrokken zijn bij de handhaving op vuurwerkregels, is ook de BOA ACP blij met het verbod. “Als het gaat om de veiligheid van boa’s, is het mooie bijkomstigheid. Sowieso zijn boa’s met de jaarwisseling altijd al rond 22.00 uur van straat, want dan wordt het te onveilig voor hen omdat er met vuurwerk wordt gegooid”, zegt woordvoerder Richard Gerrits.