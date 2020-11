Politie: ruim 1200 coronaboetes in week tijd uitgedeeld

De politie heeft afgelopen week 1202 mensen bekeurd die zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Ook zijn 1655 waarschuwingen gegeven aan mensen die bijvoorbeeld geen 1,5 meter afstand van elkaar hielden.

Het aantal boetes en waarschuwingen is veel hoger dan in de week daarvoor, toen de politie 806 coronaboetes uitdeelde en 1013 waarschuwingen gaf.

Afgelopen weekend werden in Rotterdam 92 personen bekeurd. Vooral op de Westblaak, het Schouwburgplein en Binnenwegplein was het druk. Daar zijn de meeste bekeuringen uitgedeeld. Een horecazaak aan de Nieuwemarkt in Rotterdam was tegen de regels open en serveerde volgens de politie sterke drank. Deze overtreding wordt doorgegeven aan de gemeente.

De coronaboetes voor particulieren zijn vorige maand verlaagd van 390 euro naar 95 euro.