Voor of tegen de coronamaatregelen: is het zo simpel?

We doen niet genoeg. Of we doen veel teveel. Als we de berichtgeving rondom de coronamaatregelen moeten geloven, zijn er maar twee standpunten mogelijk. Maar onderzoek naar de opvatting van de gemiddelde Nederlander geeft een veel genuanceerder beeld. De gemiddelde Nederlander vindt de bestrijding van Corona belangrijk, maar ziet steeds vaker door de bomen het bos niet meer. Wat weten we nou echt over COVID-19?

Gevolgen COVID-19

Volgens recente studies ontwikkelt 20 tot 30 procent van de mensen die besmet wordt geen klachten. Het vermoeden bestaat dat deze mensen ook minder snel anderen besmetten, omdat ze bijvoorbeeld niet hoesten of niezen. Aan de andere kant staat de groep voor wie de gevolgen zeer ernstig zijn: 4,7 procent van het aantal meldingen bij het RIVM belandt tot nu toe in het ziekenhuis. 2,3 procent overlijdt.

Argumenten voor een verscherpt coronabeleid

En 70 tot 80 procent wordt dus wel ziek. Een groot deel daarvan komt niet in het ziekenhuis terecht. Een deel van die groep houdt echter wel lang last van het virus. Het lijkt erop dat Corona bij sommige patiënten langdurige schade veroorzaakt aan longen, hart en brein. Dit leidt vervolgens weer tot klachten zoals kortademigheid, langdurige vermoeidheid en verlies van scherpte – lang nadat het virus al is uitgewerkt.

Zorgverzekering

Tegenargumenten coronabeleid

Volgens cijfers van het CBS is het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent gedaald. De schuld van de Rijksoverheid is inmiddels met 48 miljard euro toegenomen. Niet-corona-gerelateerde zorg is op de lange baan geschoven met alle gevolgen van dien. De eenzaamheid is toegenomen. Voor jongeren heeft het coronabeleid grote gevolgen voor hun mogelijkheden zich goed te ontwikkelen – op sociaal vlak, de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

Voor én tegen

Ofwel: allebei de standpunten zijn waar. Ze sluiten elkaar niet uit. Corona is geen griepje én de maatregelen veroorzaken schade. Als tien procent van het aantal gevallen langdurige schade houdt of overlijdt door het virus, hebben we het nu al over minstens 31,189 mensen in Nederland (tien procent van de 311,889 besmettingen waar we op 27 oktober vanaf wisten). Maar de economie is ook belangrijk. Dat gaat niet alleen over het wel of niet kunnen kopen van een overbodig paar schoenen. Dat gaat ook over het kunnen betalen van voedsel, onderdak, zorg of onderwijs.

De middenweg

We willen gezond zijn, maar voor velen geldt dat gezondheid belangrijk is ómdat we graag zo lang mogelijk onze naasten om ons heen hebben. Als een lockdown betekent dat dit binnenkort weer kan, zullen velen dat dan ook een goed plan vinden. Maar als het betekent dat dit voor sommigen van ons niet meer kan, wordt het een ander verhaal.

Laten we hopen dat we binnenkort meer weten. En dat er snel een veilig vaccin komt. Maar tot die tijd: dat we vooral ons verstand blijven gebruiken, en we een beetje lief voor elkaar blijven. Want dat hebben we in ieder geval allemaal nodig.