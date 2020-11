Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets gedaald

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is met 22 afgenomen, van 2317 tot 2295, en is nu weer op hetzelfde niveau als zondag. De afname deed zich vooral voor op verpleegafdelingen. Op intensivecareafdelingen liggen nu 598 Covid-patiënten, 2 minder dan maandag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag bekend.

Een dag eerder meldde het LCPS een kleine stijging, eveneens van 22 coronapatiënten. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg noemde dat “een kleine correctie” en maakte zich er geen zorgen om. Hij waagde zich nog niet aan voorspellingen voor de komende weken.

In de dagen voor maandag daalde het aantal opgenomen patiënten met meer dan 350. De afnemende drukte in ziekenhuizen volgt op de diverse aanscherpingen van het coronabeleid door het kabinet. Na het instellen van strengere maatregelen is het aantal nieuwe coronabesmettingen flink afgenomen.

Het LCPS meldt verder dat de afgelopen 24 uur twaalf patiënten zijn verplaatst tussen regio’s. Zes van hen liggen op de ic.