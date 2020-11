Afgelopen week minder dan 44.000 nieuwe coronagevallen

In de afgelopen week zijn 43.621 positieve coronatests geregistreerd. Dat ligt aanzienlijk lager dan vorige week. Toen meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het in zeven dagen tijd 64.087 meldingen van positieve coronatests had gekregen.

In elke leeftijdsgroep en in elke regio daalt het aantal nieuwe gevallen. Het virus wordt nog steeds vooral aangetroffen bij jongeren, maar het verschil met andere leeftijdsgroepen wordt steeds kleiner. De regio’s Rotterdam-Rijnmond, Twente en Zuid-Holland Zuid hebben naar verhouding de meeste gevallen. In de provincie Groningen en de regio Noord- en Oost-Gelderland daalt het aantal positieve tests het snelst.

Het RIVM had het wekelijkse cijfer de afgelopen periode fors zien stijgen van 3597 naar 5427 naar 8265 naar 13.471 naar 19.326 naar 27.485 naar 43.903 naar 55.587 naar een weekrecord van 67.542. Vorige week volgde de eerste lichte daling, naar 64.087 meldingen. Die afname heeft zich de afgelopen zeven dagen doorgezet, het aantal nieuwe gevallen daalde bijna 32 procent.

Het aantal sterfgevallen steeg in de afgelopen week nog wel, met 565. Dat wil niet zeggen dat ze in de afgelopen week zijn overleden, want zulke informatie komt soms wat later binnen. Vorige week meldde het RIVM 435 sterfgevallen, de week ervoor 329 en nog een week eerder 185.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde. In de afgelopen zeven dagen kwamen 1520 coronapatiƫnten op een verpleegafdeling te liggen en 275 op een intensive care. Een week eerder waren dit respectievelijk 1966 en 321 mensen.