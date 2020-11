Binnenkort mondkapjesplicht? Zo zit zorg je ervoor dat je mondkapje comfortabel zit

De mondkapjesplicht in publieke binnenruimten is uiterlijk per 1 december van kracht in heel Nederland. Het kan zijn dat het nog eerder wordt verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Dat heeft minister Hugo de Jonge gezegd tijdens de persconferentie van dinsdag 3 november. Hoe zorg je ervoor dat ze nog enigszins comfortabel zitten, als het mondkapje een vast onderdeel wordt van onze outfit?

Coronawet

Momenteel is er nog geen juridische basis om een mondkapjesplicht in te stellen, vandaar is het nog even wachten. Volgens bronnen komt deze door middel van een ‘ministeriële’ regeling, die aan de eerder aangenomen coronawet wordt opgehangen. Als dat rond is, moet iedereen van 13 jaar en ouder verplicht een mondkapje dragen in publieke binnenruimten. Doe je dit niet, dan krijg je een waarschuwing.

Steeds vaker stoffen mondkapje

Mondkapjes dus, maar hoe draag je die comfortabel en zorg je er bijvoorbeeld voor dat je bril niet beslaat? Veel mensen kiezen steeds vaker voor stoffen mondkapjes. Deze zijn wasbaar en beter voor het milieu. Daarbij zijn ze een stuk modieuzer dan de wit blauwe ‘medische’ kapjes en kan je ze matchen met je outfit. Of je nu stoffen mondkapjes, ‘medische’ mondkapjes per dozijn of mondkapjes met filter koopt, écht lekker zitten doen ze niet.

Het geschuur achter je oren bijvoorbeeld is vaak al een reden om ze af te zetten, of in ieder geval heel even als je denkt dat niemand kijkt. Door de elastieken van het masker vast te maken met een paperclip en ze achter je hoofd te binden, voorkom je dat de elastiekjes langs je oren schuren. Je kan de elastieken van een mondkapje ook aan een zogenaamde earsaver vastbinden.

Blijf water drinken

Even wat eten of drinken in bijvoorbeeld de trein, het is een uitdaging met een mondkapje op. Wat zegt het RIVM hierover? Je mag je mondkapje tussentijds op- en afzetten, alleen als de buitenkant van het masker geheel niet wordt aangeraakt door handen of oppervlakten. Dat is even oefenen, maar wel de moeite waard. Zeker als je langere tijd een mondkapje draagt, want het is wel belangrijk om voldoende water te blijven drinken.

Beslagen bril

Een beslagen bril in de supermarkt, waardoor je niets meer kunt lezen, laat staan dat je ziet waar je loopt? Alle brillendragers zullen dit herkennen. Zorg er in ieder geval voor dat je mondkapje goed aansluit. Dit is een eerste vereiste om te voorkomen dat je adem verdampt op je brilglazen. Je kan ook het elastiek strakker aantrekken of kruisen. Er is een speciale anti-condensspray voor op je glazen, te koop bij brillenwinkels. Vervolgens ga je er met een katoenen doek overheen. Dit zou ook bij het dragen van een mondkapje de kans op beslagen glazen verminderen. Er wordt gezegd dat je afwasmiddel kan gebruiken, dit kan echter de beschermende laag op je brillenglazen aantasten.

Rustig ademhalen

En ten slotte ontspannen ademhalen: hoe doe je dat met zo’n mondkapje op? Al snel kan je een benauwd gevoel krijgen of dat je een opvlieger hebt. Door het mondkapje ga je mogelijk onbewust anders ademhalen. Bewust op je adem blijven letten, daar nodigt het mondkapje ons toe uit. Rustig in en uit door je neus, vanuit je buik. Wat wellicht helpt, is om je voor te stellen dat er een vlinder op je neus zit die daar graag wil blijven zitten. En rustig ademhalen helpt sowieso goed om te blijven observeren tijdens deze roerige tijd.