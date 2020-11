Chirurgen LUMC hebben primeur met bijzondere levertransplantatie

Chirurgen van het LUMC in Leiden hebben de primeur met een wel heel bijzondere levertransplantatie. Als eerste in Nederland transplanteerden ze een donorlever die meer dan 13 uur aan een nieuw speciaal apparaat gekoppeld zat om deze in ‘leven’ te houden.

Zonder deze machine zou een donorlever binnen 10 tot maximaal 12 uur getransplanteerd moeten worden. Het apparaat pompt met zuurstof en voedingsstoffen verrijkt bloed door de lever waardoor het tot 24 uur na verwijdering bij de donor kan overleven, maakte het Leids Universitair Medisch Centrum bekend.

Zodra de lever wordt aangesloten op het zogeheten perfusiesysteem warmt deze op tot lichaamstemperatuur en krijgt zuurstof. “In deze omstandigheden kan veel beter gemeten worden of de kwaliteit van de lever goed genoeg is om te transplanteren. Daarnaast verkorten we hiermee de tijd dat het orgaan zonder zuurstof zit en dus afneemt in kwaliteit”, zegt transplantatiechirurg Ian Alwayn.

Het LUMC voorziet dat hiermee het aantal levertransplantaties kan toenemen. Volgens het ziekenhuis heeft het systeem zijn nut en gemak in andere landen al bewezen.