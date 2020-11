Flinke schade door explosie bij Amsterdamse coffeeshop

Bij een coffeeshop op de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen maar is de schade enorm.

Ook bij de omliggende woningen en panden zijn door de ontploffing meerdere ramen gesneuveld. De brandweer controleert de veiligheid van de panden. Geparkeerde auto’s in de buurt raakten eveneens beschadigd.

De ontploffing was rond 03.30 uur. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft ter plekke onderzoek gedaan. Over de toedracht is nog niets bekend. De recherche roept getuigen op zich te melden.