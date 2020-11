FNV wil één cao voor alle zorgmedewerkers

Vakbond FNV vindt dat voor alle 1 miljoen medewerkers in de zorgsector dezelfde set arbeidsvoorwaarden moeten gaan gelden. Een nieuwe cao voor de hele zorgsector “biedt een beter loopbaanperspectief” en gaat concurrentie om personeel tussen de verschillende zorgbranches tegen, aldus de bond. In totaal zouden tien cao’s samengevoegd moeten worden.

De cao van ziekenhuizen moet wat FNV betreft het uitgangspunt worden. De vakbond benadrukt dat het in de zorg niet alleen gaat om artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook om allerlei ondersteunend personeel, van schoonmakers tot laboranten en van ICT’ers tot administratief medewerkers.

FNV reageert met het pleidooi voor een nieuwe cao op twee rapporten over personeelstekorten in de zorg. De Commissie Werken in de zorg en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving hebben hier advies over uitgebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. In hun aanbevelingen staat onder meer dat de arbeidsvoorwaarden beter moeten en medewerkers in de zorg meer zeggenschap moeten krijgen. Daar is FNV het helemaal mee eens. De bond ziet jongeren vaak snel afhaken. “Binnen twee jaar verlaten veel jongeren de zorgsector, vanwege de hoge werkdruk, het lage loon en een slechte werk-privébalans.”

Om lonen en bijvoorbeeld de onregelmatigheidstoeslag te verhogen en de werkdruk te verlagen, zal de overheid volgens FNV minstens 2,25 miljard euro moeten uittrekken.