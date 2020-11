Groninger (37) vast voor twee schietincidenten

De politie heeft een man van 37 uit Groningen aangehouden voor betrokkenheid bij twee schietpartijen in Hoogezand en Groningen.

Bij het schietincident in de Huygensstraat in Groningen raakte op 20 oktober een 36-jarige man uit die stad gewond aan zijn hand. Het slachtoffer stond op zijn balkon toen hij beschoten werd.

In Hoogezand werd op oudejaarsavond 2019 een 30-jarige vrouw in haar voet geschoten. Ze was op dat moment op bezoek bij haar ouders in een huis aan de Transportweg om daar de jaarwisseling te vieren. “Ruim twee uur voor middernacht, rond 21.45 uur, stond er plotseling een man met een vuurwapen in de gang”, aldus de politie.

Politieonderzoek wees uit dat de verdachte mogelijk verantwoordelijk was voor bij beide schietincidenten. Dinsdagochtend vroeg is hij opgepakt door een arrestatieteam, daarna deed de politie enkele huiszoekingen.