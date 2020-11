Kamer wil daden van Slob tegen antihomoverklaring

Meerdere partijen willen vooral daden zien van onderwijsminister Arie Slob, die mogelijk de wet wil aanpassen zodat scholen niet langer een antihomoverklaring van ouders kunnen eisen. De minister kwam maandag onder vuur nadat hij geen afstand nam van reformatorische scholen die leerlingen zonder zo’n ondertekende verklaring weigeren.

“Heel goed. Meteen aan de slag met mijn voorstel dan om deze verklaringen te schrappen”, zegt SP-er Peter Kwint. Hij kwam maandag met een motie om “met spoed een einde te maken aan dit soort verklaringen”. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt deze motie, waar volgende week over gestemd wordt.

Slob gaf maandag aan deze motie niet uit te kunnen voeren omdat scholen een grondrecht hebben hier om te vragen. Dinsdag zei hij toch te kijken of er ruimte voor een verbod is, hoewel hij eerst de verklaringen die de scholen eisen verder wil onderzoeken.

D66-Kamerlid Paul van Meenen zegt op Twitter dat hij “nog niet overtuigd” is door de woorden van de minister. “Identiteitsverklaring zorgt voor onveiligheid. Dat is geen vraag maar een feit.”

SGP-voorman Kees van der Staaij zegt dat scholieren “een veilige school verdienen”. Maar scholen moeten ook “de vrijheid hebben om de klassiek-christelijke opvattingen over huwelijk en seksualiteit te vertolken. Dit moeten we niet tegen elkaar uitspelen, maar bij elkaar houden”, zegt de streng christelijke partijleider.

GroenLinks vindt het goed dat de regering haar standpunt wijzigt. “Maar dat moet meer zijn dan alleen mooie woorden”, vindt Lisa Westerveld. “De school moet een veilige plek zijn voor iedere leerling. Dus we zien graag wat er nu concreet gaat gebeuren.”

Volgens de VVD roepen de uitspraken van Slob veel vragen op. Rudmer Heerema wil weten of en hoe Slob bereid is in te grijpen als scholen toch dergelijke verklaringen vragen. “Staan we nu pal voor veiligheid of niet? Stoppen we nu met die onzinnige antihomo-verklaring of niet?”

Het CDA vindt het goed als de anti-homoverklaringen die de reformatorische scholen vragen, verboden worden. “Het gaat hier immers om de identiteit van jongeren”, zegt Michel Rog. Een verder verbod op alle identiteitsverklaringen ziet de partij niet zitten. Volgens het CDA mogen scholen vragen dat leerlingen en ouders een bepaalde identiteit onderschrijven. “Maar dit specifieke geval, daar zijn wij tegen.”

Een eerdere motie van de SP, die opriep tot concrete maatregelen tegen scholen die niet genoeg aandacht besteden aan seksuele diversiteit, werd dinsdag al wel aangenomen. “Slob kan gelijk aan de bak”, aldus indiener Jasper van Dijk.