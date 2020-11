Minister Slob vindt antihomoverklaring scholen ‘een brug te ver’

Minister Arie Slob (Onderwijs) vindt niet dat scholen een verklaring moeten vragen van ouders waarin staat dat zij afstand nemen van homoseksualiteit. “Dat is een brug te ver”, aldus de minister.

Hij laat onderzoek doen naar de verklaringen. “We gaan kijken of dat zo is”, zei hij dinsdag. Slob wil weten wat er exact in de verklaringen staat die op sommige reformatorische scholen zou worden gevraagd. Hij is bereid de wet hierover aan te passen.

Volgens hem is de vrijheid van onderwijs “nooit onbeperkt” en moet er een afweging komen als dit grondrecht botst met bijvoorbeeld het verbod op discriminatie. Of er met deze verklaringen sprake is van discriminatie, is volgens Slob “aan de rechter”.

Kinderen moeten veilig uit de kast kunnen komen “ongeacht op welke school ze ook zitten”, zegt de minister. Dat staat volgens hem ook in de burgerschapwet en “daar kan ook geen school zich aan onttrekken”.

Collega Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs) vindt ook dat “dit soort verklaringen niet kunnen”. Zij vindt dat dit raakt aan het eerste artikel van de grondwet, dat discriminatie verbiedt en gelijke behandeling in gelijke gevallen vastlegt.

Eerder op de dag zei Slob nog dat scholen “de vrijheid hebben om opvattingen te hebben over relaties tussen mannen en vrouwen”. Hij komt hier dus nu op terug. In de Tweede Kamer was kritiek op de houding van de bewindsman.

Hij vindt de discussie die is ontstaan “heel vervelend”. Die kan volgens hem jonge homo’s raken “want zij denken wij mogen niet zijn wie wij zijn” en dat is niet zo. Kinderen moeten op elke school voor hun geaardheid kunnen uitkomen, benadrukt hij.