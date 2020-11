Nederlanders om in de gaten te houden: uitvinder, architect en oprichter startup Loop Bob Hendrikx (26)

Hoe kunnen we na onze dood terugkeren naar de aarde om een boom te worden? Daar heeft uitvinder en architect Bob Hendrikx samen met zijn collega’s de levende doodskist voor uitgevonden, ook wel de Tesla van de uitvaart genoemd. Waarom materialen doodmaken als je ze ook in leven kunt houden, is zijn filosofie. Met de levende doodskist gemaakt van mycelium wil Bob de aarde verrijken in plaats van vervuilen, zoals we dit nu doen met houten doodskisten.

Zijn verhaal past in de huidige tijd, waarin we op een duurzame manier willen leven. Waarom onze dood dan ook niet verduurzamen? “Het leven is eindig en dat vinden mensen intrigerend en spannend. Daarom spreekt ons verhaal veel mensen aan. We hebben een product gecreëerd dat ervoor zorgt dat we weer onderdeel worden van de natuur.” De kist is gemaakt van een netwerk van paddenstoelen en schimmels, dat ervoor zorgt dat afvalstoffen worden omzet in voedingstoffen voor de natuur. Ons lichaam is vervuilend en bestaat uit 219 chemicaliën. In een afgesloten houten kist die met lijm aan elkaar zit, is er geen sprake van recycling. “In onze kist word je indirect een boom, omdat planten en wortels zich gaan voeden met jouw lichaam.”

We zijn bijna een bodem saneringsbedrijf, aldus Bob. “De chemicaliën in het lichaam worden geneutraliseerd. Dat maakt het materiaal zo bijzonder.” Hij is geen voorstander van cremeren, want daarmee ontken je dat je van waarde bent. “Je gaat ook geen zak compost in de fik steken. Het is geen natuurlijk proces, terwijl het wel een natuurlijk proces is. Ik vind cremeren eigenlijk kortzichtig. Zoals we het nu doen met begraven is ook niet handig. Begraafplaatsen zouden als een bos mogen zijn. Het zijn meestal niet de meest gezellige plekken. Hoe mooi zou het zijn als het een publiek park is, zoals het Vondelpark in Amsterdam. We mogen veel dichter bij de natuur staan. Hoe we het nu doen, laat zien hoe ver weg we staan van de natuur en hoe we de dood ontkennen.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Waar ik veel energie van krijg, is vooral door nieuwe concepten bedenken en ideeën levensvatbaar maken, zoals de levende doodskist. Mijn doel is om alles wat dood is qua materialen en producten levend te maken. Ik zie een mooie toekomstige wereld voor me en het lijkt me super gaaf om die te realiseren. Ik wil de natuur graag helpen en herstellen en een stem zijn voor het goede. Ik sta op om een positief mens te zijn die de aarde niet vervuilt maar verrijkt. Ik wil hoop zaaien, geen angst. Dat is de persoon die ik ben en graag wil zijn.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Waar ik mee bezig ben met Loop, is hoe ik mensen kan laten inzien dat we onderdeel zijn van de natuur. Dat we altijd in relatie zijn met de natuur. Onze gezondheid is afhankelijk van de natuur en als we dat gaan inzien, zouden we heel anders ermee omgaan. Daar zet ik me voor in: mensen moeten begrijpen dat hoe wij momenteel met de natuur omgaan, hele grote gevolgen voor ons heeft. Neem het leeg vissen van de oceaan. Als één dier wegvalt uit een keten, valt die hele keten uit elkaar. We mogen die verbanden gaan zien. Als je een zeehond doodt, heeft een orka minder te eten. Dat vind ik super interessant.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als ondernemer?

“Heel kort gezegd: Tony Robbins, zelf ontwikkeling en zelf liefde. Ik heb een aantal rituelen die ervoor zorgen dat ik lichamelijk en geestelijk fit blijf en dat ik op hoog niveau kan blijven presteren. Het gaat om goede resultaten leveren, maar ook plezier hebben. Dat is een continue spier die ik aan het trainen ben. Verder ben ik vegan, fiets ik elke dag een uur, mediteer ik 10 minuten als ik opsta en noem ik drie dingen waar ik dankbaar voor ben. Daarbij gaat het echt om details. En niet te vergeten: ik douche elke ochtend koud. De eerste tien dagen was dat pittig, inmiddels niet meer.” Hoe doe je dat met haren wassen? “Ik was mijn haren niet. Ik begin een echte caveman te worden. Ik gebruik geen shampoo en geen deo. Als dit zo zeg, voel ik me net een oermens.”

Wat deed je als kind graag?

“Buiten spelen en ontdekken. Ik ben de jongste van vier jongens. We waren altijd op pad, en tijdens vakanties in Italië gingen we krabbetjes vangen, snorkelen en klimmen op de rotsen.”

Wat doe je elke ochtend als vast ritueel?

“Koud douchen, mediteren, visualiseren en opnoemen waar ik dankbaar voor ben. Ik drink altijd een glas water en daarna ontbijt ik. Soms eet ik havermout en anders wat poeder voedsel, zoals een shake. Momenteel drink ik bleekselderij juice. Dat werkt goed kan ik je zeggen. Ik heb geen honger, veel energie en voel me fit. Ik experimenteer met wat mijn lichaam nodig heeft. Het is niet zwart wit, ik ben niet perfectionistisch. Ik probeer graag dingen uit.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Alles is telkens anders en onzeker, en dat is oké. We hebben geen controle. Ik heb een keer een tiendaagse stilteretraite gedaan in Oostenrijk. Dat was bijzonder. Het viel me op dat ik een heel druk hoofd heb. Dat heb ik nog steeds. Ik kan er nu beter mee omgaan en het omarmen. Ik leer dat ik niet alle gedachtes serieus moet nemen. Ik ben niet mijn gedachtes. Mediteren helpt hierbij.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Als ik iets zou mogen bijdragen dan komen er twee dingen bij me op: herwaardering van de natuur. Ik wil mensen laten zien hoe bijzonder de natuur is. En ik wil mensen laten zien dat ze super speciaal zijn. Durf op jezelf en je gevoel te vertrouwen. Als je een idee hebt, ga er dan voor. Geef jezelf de ruimte om te experimenteren. Het leven is een groot spel en lukt iets niet, ga dan iets anders doen. Dat werkt voor mij heel goed.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik gewoon ga, dat waardeer ik, en dat ik ook toegeef als ik iets niet weet. Maar ik beloof mezelf altijd dat ik alles eraan doe om het zo goed mogelijk te doen. Ik durf een eerste stap te zetten. Ik waardeer ook dat ik heb geleerd om liever voor mezelf te zijn, minder streng. Ik heb hoge ambities, maar lage verwachtingen.”

Je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“ik heb er meerdere, waarvan ik elementen gaaf vind. Neem bijvoorbeeld Leonardo di Caprio en hoe hij zich ontplooit tot klimaat activist. En ontwerper Neri Oxman, zij is inhoudelijk qua werk mijn voorbeeld met haar gekke droombeelden en hoe ze op grote schaal werkt. En Tony Robbins op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, de lichaam en geest connectie. Dat vind ik ook heel inspirerend.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Ik zou alleen met mijn vriendin willen zijn. Is het echt de laatste avond? Dat wil ik wel met een grote groep vrienden zijn, en dan ergens in een bos samenkomen en dan zou ik daar wel een soort levensafscheid willen doen. Is het echt de laatste avond? Dan zit ik toch liever op de skipiste, dan ga ik eerst snowboarden. Daarna wil ik in een chalet in het dal als trouwe Hollander kaasfonduen. Ik zou stil willen staan bij alle mooie momenten in het leven. En uiteraard wil ik in mijn eigen kist begraven worden. Het liefste zou ik mezelf neer willen leggen in een bos, maar dat is niet toegestaan. De levende doodskist is het meest legaal mogelijke wat in de buurt van composteren komt. “