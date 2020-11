Strengere reisadviezen voor Zweden, Griekenland en Oslo

Nederland scherpt het reisadvies voor Zweden aan. Omdat het aantal besmettingen in heel het land is toegenomen, raadt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) mensen aan alleen noodzakelijke reizen te maken. De kleurcode van het land is aangepast van geel naar oranje. Na terugkeer in Nederland moeten bezoekers tien dagen in thuisquarantaine gaan.

Ook ten aanzien van Griekenland en Oslo zijn er verscherpingen. Na een verblijf in Oslo moeten bezoekers bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine. Maar dat hoeft niet als andere delen van Noorwegen zijn bezocht of rechtstreeks via het vliegveld van Oslo is gereisd. Noorwegen heeft in z’n geheel wel de kleurcode oranje, maar dat komt omdat Noorwegen strenge reisbeperkingen heeft voor reizigers uit Nederland omdat het aantal besmettingen in Nederland is toegenomen.

Ook in Griekenland geldt een verhoogd risico in het hele land als gevolg van een toename van het aantal besmettingen. De kleurcode is oranje: reis er alleen heen als het noodzakelijk is, niet voor een toeristische reis. Na een verblijf in het land moeten bezoekers in Nederland tien dagen in thuisquarantaine. De Griekse regering heeft voor het hele land een volledige lockdown ingesteld.