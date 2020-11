Vuurwerkbranche: consumenten houden hand op de knip

Consumenten houden de hand op de knip vanwege het mogelijk aanstaande vuurwerkverbod en kopen minder vuurwerk in de voorverkoop. Dat zegt de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) op basis van informatie van webshops die vuurwerk verkopen.

Sinds de geruchten over het vuurwerkverbod dit weekend is de voorverkoop volledig stilgevallen, zegt BPN-voorzitter Marcel Teunissen. “Consumenten denken nu: wat gaat er gebeuren?”

In de voorverkoop van vuurwerk was tot nu toe een lichte stijging te zien, maar die is er nu niet meer, zegt Teunissen. Wel benadrukt hij dat het nog vroeg in het seizoen is. “De hausse van de vuurwerkverkoopdagen zijn pas na Sinterklaas, dan brandt het echt los. Maar de teneur die we nu zien is dat mensen de hand op de knip houden.”

Het kabinet overlegt nog over een verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Maandag werd al duidelijk dat zo’n verbod er hoogstwaarschijnlijk komt. Maar vooral de compensatie van de verkopers van vuurwerk, die hard worden getroffen door de maatregel, is nog onderwerp van gesprek.

De branchevereniging wil nog niet ingaan op een eventuele compensatie. “Het ministerie heeft ons bevestigd dat er nog geen besluit genomen is, dat volgt vrijdag pas. Zo lang het niet duidelijk is of er een verbod komt, kunnen we het ook niet hebben over een tegemoetkoming”, aldus Teunissen. “Wat ons betreft gaat het vuurwerkverbod niet door. Er is nog genoeg ruimte tussen nu en eind december om te kijken hoe het gaat met de aantallen besmettingen, waarop het kabinet het besluit baseert. Daarin is de afgelopen dagen toch wel een kentering in geweest.”

De organisatie wil ook nog geen compensatiebedrag noemen. Vorig jaar werd voor een recordbedrag van 77 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in geschoten, maar dat bedrag beslaat volgens de voorzitter lang niet alle gemaakte kosten. Het verbod zal zeker leiden tot faillissementen, denkt hij.