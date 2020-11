De Sintstraat en videobellen met piet: Sinterklaas in coronatijd

Sinterklaas en zijn pieten hebben in coronatijd nieuwe manieren gevonden om gezinnen te bezoeken. Zo doet de Sintstraat dit jaar zijn intrede in wijken en scholen en is de goedheiligman veel via video te boeken. Nagenoeg alle bedrijfsbezoeken zijn uit de agenda geschrapt, maar sinterklaas en piet bij je thuis uitnodigen blijkt populair als altijd, zo blijkt uit een rondgang van ANP langs bedrijven die sinterklazen en pieten verhuren.

“Het aantal boekingen is vergelijkbaar met andere jaren, maar we hebben wel een andere inzet: wij gaan niet naar mensen thuis, we doen digitale live-bezoeken”, vertelt Maikel-Owen van Deest, eigenaar van ZoSint in Veendam en actief in Noord-Nederland. Van Deest maakt met zijn bedrijf gepersonaliseerde films, gericht op het gezin op basis van een vooraf ingevulde vragenlijst. Standaard videoberichten van de goedheiligman maakt hij niet, “want dat haalt de magie er af”.

De schoolbezoeken gaan veelal door, hoewel soms in aangepaste vorm. “Bij een aantal is er een Sinterklaas drive-through. Sint zit bijvoorbeeld in een cabrio en de pieten hebben een lange stok zodat kinderen tekeningen en dergelijke kunnen geven. Dat doen we ook in wijken waar we langskomen, zodat mensen niet dicht op elkaar staan”, vertelt Van Deest. In de Sintstraat van Sinterklaascentrale Soest is het omgekeerd: “Sint in een tent waar je met je auto voorlangs rijdt. Hij spreekt de kinderen toe en vertelt dat de cadeautjes vannacht achter in de auto zijn gelegd”, vertelt eigenaar Piet van Rouwendaal.

De ondernemer uit Soest heeft daarnaast ook de thuisbezoekregels veranderd. “Sint geeft geen handjes en neemt geen kinderen op schoot, pieten geven geen strooigoed. Als de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden tussen volwassenen zijn mondkapjes verplicht en we komen alleen in huiselijke sfeer, dus geen buren, opa’s en oma’s uitnodigen”, vertelt Van Rouwendaal.

Beide ondernemers krijgen normaal ook veel bedrijfsaanvragen, maar nu niets, “behalve wat digitale alternatieven”, zegt Van Deest. “Een enkele huurt ons in om bij het hek van medewerkers thuis een pakketje af te geven”, vertelt Van Rouwendaal. Yvonne Bos, eigenaar van sinterklaascentrum Rotterdam, heeft “de hoop opgegeven voor dit jaar”. Het bedrijft verzorgt de intochten en evenementen voor winkelcentra en bedrijven. “We verhuren af en toe nog een kostuum of nemen een filmpje op, maar het is minimaal. We zitten dit jaar uit”, zegt Bos.