Dit zijn de woontrends voor 2021

Nog nooit zijn we zoveel thuis geweest als dit jaar. Als het coronabeleid met de daarbij behorende maatregelen zo doorgaat, zal dit in ieder geval in het begin van 2021 ook nog het geval zijn. Ons interieur krijgt in ieder geval volop de aandacht, niet alleen van de thuiszitters, maar ook van iedereen die via zoommeetings mee kunnen kijken. Wat staat ons te wachten qua woon- en interieurtrends in het nieuwe jaar?

Bruine kleuren

Het is najaar, de dagen worden korter, en dat is echt de tijd om je huis nog gezelliger te maken. Maar dat niet alleen: je huis is je basis, een plek waar je volledig jezelf kunt zijn, kan opladen en tot rust kan komen. Belangrijk dus, dat je hier tijd, aandacht en liefde aan besteedt. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Flexa kleur van 2021 is Brave Ground. Dit is een warme, natuurlijke en neutrale bruine kleur waar je veel kanten mee op kan. Het brengt ruimte en rust in je interieur en zorgt ervoor dat andere kleuren meer toch hun recht komen, zoals oudroze, rood en okergeel.

Ronde vormen

Verder zien we de komende tijd meer ronde organische vormen terug in het interieur, die voor een speels effect zorgen. Deze vormen zijn te zien in meubels, behang en in woonaccessoires. Voorbeelden hiervan zijn bogen als doorgang, banken met ronde hoeken en cirkels van verf op de muur. Daarnaast blijft duurzaamheid de trend. Dit kunnen meubelstukken zijn waar een verhaal achter zit, maar ook producten die zijn gemaakt met respect voor de natuur, mens en dier. Denk hierbij aan een boekenkast, stoelen, tafel, of andere meubelen: steeds vaker zie je dat deze van gerecyclede materialen worden gemaakt.

Hout

Qua materialen zijn hout en rotan populair, die zorgen voor een warme en natuurlijke sfeer in huis. Zowel lichte houtsoorten komen terug in meubels en vloeren, maar ook donker notenhout is een trend. Maar denk ook aan grote houten tafels met een stalen onderstel of visgraat vloeren. De wat lichtere houtsoorten zijn goed te combineren met natuurlijke tinten, zoals blauw, groen en grijs. Hiermee creëer je veel rust in een ruimte. Uiteraard is het ook mogelijk om licht hout te combineren met zwarte accenten, voor net dat beetje extra pit.

Maak een statement

De populariteit van line art en met name face line art zal in 2021 steeds meer toenemen. Dit is een abstracte kunstvorm, waar alleen gebruik wordt gemaakt van lijnen. Voornamelijk in een duurzaam interieur is dit een leuke toevoeging. En nu we toch zoveel thuis zijn, waarom niet gelijk een statement maken door een statement piece aan je interieur toe te voegen? Hiermee trek je op een gemakkelijke manier alle aandacht naar een specifiek punt. Dit kan een grote spiegel zijn, een enorme vaas, een grote plant of boompje of een kunstwerk.

Werk en privé vallen samen

Ten slotte is het belangrijk dat je voor flexibele interieur oplossingen kiest, zeker nu we zoveel thuis zijn en werk en privé letterlijk in huis gecombineerd worden. Denk aan kastenwanden met geïntegreerd werkblad als flexibele werkplek of een bureau in de woonkamer, dat ook als side table gebruikt kan worden. Met de juist indeling en meubels kan je vaak veel meer dan je denkt en zorg je ervoor dat je werkplek en woonruimte optimaal gebruikt worden. Wel belangrijk om aan het einde van de dag je werk(plek) op te ruimen. We willen immers niet 24/7 in een kantoorruimte zitten.