Iets minder coronapatiënten opgenomen, kleine stijging op ic’s

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is met nog eens 18 afgenomen, van 2295 tot 2277. Die afname is alleen merkbaar op verpleegafdelingen. Intensivecareafdelingen noteerden juist een kleine toename. Daar liggen nu in totaal 606 Covid-patiënten, 8 meer dan een dag eerder, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag bekend.

Het LCPS meldde dinsdag een daling van 22 coronapatiënten. In een week tijd is het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten met zo’n 375 gedaald.

De afnemende drukte in ziekenhuizen volgt op de diverse aanscherpingen van het coronabeleid door het kabinet. Na het instellen van strengere maatregelen is het aantal nieuwe coronabesmettingen flink gedaald, al meldde het RIVM woensdag weer een toename van 700 positieve testen ten opzichte van dinsdag.

Het verplaatsen van coronapatiënten vanuit regio’s die overbelast dreigen te raken naar ziekenhuizen in regio’s waar minder ernstige coronagevallen zijn, gaat intussen door. Het LCPS meldt dat de afgelopen 24 uur 25 patiënten zijn verplaatst tussen regio’s. Vier van hen liggen op de ic.