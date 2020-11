NS vraagt reizigers zich voor treinrit te registreren

De NS vraagt vanaf woensdag aan reizigers om zich, voordat ze in de trein stappen, aan te melden. Wie dat heeft gedaan, krijgt een seintje als de trein drukker lijkt te worden of uitvalt, meldt de vervoerder. De aanmelddienst is te vinden in de NS-app.

Hoewel de NS door de gedeeltelijke lockdown minder reizigers vervoert dan gebruikelijk, zijn er toch ook reizigers die uit angst voor drukte een ander vervoersmiddel kiezen, geeft NS-topman Tjalling Smit aan.

Met de zogenoemde Treinwijzer liep eerder een proef op het traject Amsterdam-Zandvoort en wanneer reizigers een fiets meenemen. Daardoor is de techniek achter de Treinwijzer bijna 200.000 keer getest. De afgelopen weken heeft de NS de voorspelling voor drukte in treinen naar eigen zeggen verbeterd en aangepast op de coronasituatie.

Met de informatie van reizigers via de aanmelddienst wordt de voorspelling nog nauwkeuriger, aldus de vervoerder. “Voor elke reis die je aanmeldt, kunnen we bij je volgende reis weer een betere voorspelling doen. En je helpt er ook andere reizigers mee”, aldus Smit.

De NS hoopt dat zoveel mogelijk reizigers Treinwijzer gaan gebruiken. De vervoerder verwacht dat de aanmeldservice belangrijker wordt na de lockdown, zodra er meer mensen met de trein reizen.

Reizigers zijn overigens niet verplicht om Treinwijzer te gebruiken. Reizigersorganisatie Rover vindt dat dit ook zo moet blijven. Rover denkt dat de nieuwe dienst voor veel reizigers welkom is, maar dat net zoveel reizigers bezwaar hebben tegen het vooraf registreren van hun reis. “We vinden het daarom van groot belang dat het registratiesysteem vrijwillig blijft en nooit zal uitmonden in een verplichte reservering van de reis”, zegt Rover-directeur Freek Bos.