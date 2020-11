OM wil dat 4 jongeren voor fatale mishandeling vastblijven

In de zaak van de fatale mishandeling van een 73-jarige Arnhemmer zitten nog vier voornamelijk minderjarige verdachten vast. Het OM wil dat ze langer in voorarrest blijven en zal daar donderdag om vragen bij de raadkamer van de rechtbank in Arnhem.

Het slachtoffer werd woensdagavond 28 oktober belaagd in de Spijkerstraat in Arnhem. Hij overleed enkele uren daarna aan zijn verwondingen.

In totaal heeft de politie acht aanhoudingen verricht. Zeven personen zijn nog verdachte en vier zitten nog vast, meldt het OM woensdag. De vier die nog vastzitten zijn twee minderjarigen uit Arnhem, naast een minderjarige uit Rozendaal en een 18-jarige Rozendaler.

Het is niet bekend wat de aanleiding was om de Arnhemmer van zijn fiets te slaan. Over de toedracht van de mishandeling wil het OM verder niets kwijt. “De verdachten in deze zaak zijn voornamelijk minderjarigen. Het OM is terughoudend als het gaat om onderzoeken waarin minderjarigen betrokken zijn. Daarnaast is het onderzoek nog niet afgerond”, meldt het OM op Twitter.

Het slachtoffer werd zaterdag herdacht door tientallen mensen in het Spijkerkwartier. Ook burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem was aanwezig bij de herdenking. “Arnhem is diep geraakt door het afschuwelijke misdrijf”, zei de burgemeester.