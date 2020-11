50.000 euro voor documentairemaker uit Afghanistan

Het Documentaire Stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds (50.000 euro) is voor de uit Afghanistan afkomstige regisseur en producent Aboozar Amini, die er een nieuwe documentaire mee mag gaan maken. De jaarlijkse prijs is ter beschikking gesteld door iemand die anoniem wil blijven.

Amini vluchtte als tiener vanuit Afghanistan naar Nederland. In 2010 studeerde hij af aan de Gerrit Rietveld Academie, daarna studeerde hij film aan de London Filmschool. “Amini viel op met zijn korte film KabulTehranKabul en brak in 2018 internationaal door met zijn eerste lange documentaire Kabul, City in the Wind”, aldus het fonds.

“Het centrale thema in de korte en lange films van Amini is menselijke waardigheid; hij maakt films over gewone mensen met alledaagse problemen”, zegt het fonds verder.

Amini krijgt het Documentaire Stipendium omdat hij zo veelzijdig is: “Naast zijn werk als regisseur is hij ook actief als producent, geldt hij als een van de aanjagers van de filmindustrie in Afghanistan en ondersteunt hij een klein filmtheater in Kabul”, aldus de beoordeling.

De prijs wordt woensdag 25 november uitgereikt tijdens het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA).