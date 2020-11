Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen verder gedaald

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw afgenomen, van 2277 tot 2201. Dat zijn 76 Covid-patiënten minder dan woensdag in het ziekenhuis lagen, een afname van 3,4 procent. De grootste daling deed zich voor op de verpleegafdelingen, waar 65 bedden van coronapatiënten vrijkwamen. De intensivecareafdelingen noteerden een afname van 11 mensen met Covid-19, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het LCPS meldde woensdag een daling van 18 coronapatiënten, dinsdag nam het aantal met 22 af. Maandag was er een kleine toename, ook van 22. In een week tijd is het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten met zo’n 450 gedaald.

De afnemende drukte in ziekenhuizen volgt op de diverse aanscherpingen van het coronabeleid door het kabinet. Na het instellen van strengere maatregelen is het aantal nieuwe coronabesmettingen op weekbasis flink gedaald. De afgelopen twee dagen registreerde het RIVM wel weer een toename. Het instituut zei daar woensdag over dat “hobbels” in de cijfers gebruikelijk zijn. “Het is nou eenmaal geen rechte lijn naar beneden”, zei een woordvoerder.

Het verplaatsen van coronapatiënten vanuit regio’s waar de druk hoog is naar ziekenhuizen in regio’s waar minder ernstige coronagevallen zijn, gaat intussen door. Het LCPS meldt dat de afgelopen 24 uur 28 patiënten zijn verplaatst tussen regio’s. Acht van hen liggen op de ic.