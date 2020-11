Actiegroep demonstreert op meerdere plekken tegen Zwarte Piet

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wil de komende dagen weer demonstreren tegen Zwarte Piet. De organisatie laat weten zaterdag in Breda te willen protesteren. Zondag staat Maastricht op de planning, 21 november Weert en Venlo en 22 november Eindhoven.

Zaterdag is de landelijke aankomst van Sinterklaas op een geheime locatie zonder publiek. In de rest van het land zijn intochten afgeblazen vanwege het coronavirus. Dat is voor KOZP geen reden om stil te zitten, liet voorman Jerry Afriyie eerder al weten. Volgen KOZP zijn de nu aangekondigde demonstraties coronaproof en zijn ze volgens de “KOZP-principes van vreedzaam protest”. Wat dat precies inhoudt wordt niet gemeld.

Het protest in Venlo is gericht tegen ‘grijze piet’. In Venlo is vanaf volgend jaar voor Zwarte Piet een lichtere variatie bedacht, de grijze piet. Ook daarover is KOZP niet te spreken. Voor de actiegroep zijn alleen roetveegpieten acceptabel.

Inmiddels is in veel plaatsen Zwarte Piet al vervangen door de roetveegpiet. Ook in het Sinterklaasjournaal van de NTR zijn sinds vorig jaar uitsluitend pieten met roetvegen te zien. Dat leidde weer tot protesten van mensen die Zwarte Piet willen behouden.